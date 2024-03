Occupazione transfemminista a facoltà Sapienza via Salaria

"Occupazione non mista transfemminista". Subito dopo un'assemblea, avvenuta ieri sera, è stata occupata la sede della facoltà di Sociologia della Sapienza di via Salaria da alcune studentessa della facoltà, appartenenti al collettivo. "Vogliamo uno spazio organizzato, all'interno della sede che sia transfemminista. Un luogo sicuro", dicono le studentesse. "Le denunce e gli episodi di violenza emersi dimostrano che le misure prese non sono sufficienti per contrastare le violenza di genere nell'Università", precisano. Le ragazze hanno dormito nell'androne dell'aula magna e adesso sono nella facoltà a chiedere uno spazio loro e la tutela dopo i casi per le violenze sulle donne all'interno dell'università. Le studentesse affermano inoltre che rimarranno in occupazione finché la rettrice Polimeni non le riceverà e non aprirà anche un tavolo con una delegazione: "Vogliamo azioni concrete". Le lezioni starebbero comunque proseguendo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA