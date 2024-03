Aggredì un disabile, arrestato per evasione dai domiciliari

Un uomo di 39 anni di Aprilia è stato arrestato ieri notte dai Carabinieri del comune in provincia di Latina, accusato del reato di evasione dagli arresti domiciliari, dopo esser stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. Il trentanovenne era ristretto in casa dopo che ormai tre anni fa, insieme ad un altro uomo, aveva colpito con calci e pugni alla testa, alle gambe e al collo un cittadino con disabilità totale, tentando anche di strangolarlo, tanto da procuragli in lesioni guaribili in 15 giorni. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione di residenza per il ripristino degli arresti domiciliari.



