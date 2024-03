Viterbo, Cc forestali trovano 200 tonnellate legna illegale

I carabinieri forestali di Viterbo, hanno segnalato all'autorità giudiziaria il titolare di una ditta boschiva di Orte per la commercializzazione di legname di provenienza illegale, per oltre 2000 quintali. La scoperta è stata fatta durante un controllo del nucleo forestali, effettuato nell'ambito del contrasto al disboscamento illegale.

I militari, che normalmente verificano la tracciabilità del legname commercializzato, per verificare che provenga da una regolare autorizzazione al taglio, durante il controllo nell'azienda, hanno riscontrato l'irregolarità riguardante il quantitativo del legname, in questo caso ottenuto in eccedenza rispetto alla normativa forestale nazionale e europea. Per i titolari dell'azienda, oltre alla denuncia è toccata anche una sanzione amministrativa di 4500 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA