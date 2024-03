Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato a Latina

Un giovane di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del N.O.R. - Sezione Radiomobile di Latina per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, una ragazza di 28 anni.

Nella notte tra lunedì e martedì il trentenne si è recato in un pub del centro di Latina dove la giovane, originaria di Pontinia, si trovava insieme a delle sue amiche. Non curante dell'alert del dispositivo elettronico e dal tentativo delle amiche di farlo allontanare, il trentenne ha cercato un contatto con la ragazza rimanendo all'interno del locale, dove è stato fermato dai militari dell'Arma. Il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari.



