Università Roma Tre intitola 12 aule a vittime innocenti mafie

L'Università Roma Tre ha deciso di intitolare 12 aule dell'Ateneo ad altrettante vittime innocenti delle mafie: un gesto simbolico, una memoria incancellabile e un impegno tangibile per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato.

L'iniziativa "Roma Tre contro le mafie" verrà presentata lunedì 18 marzo alle ore 15:00 con un evento che si terrà presso l'Aula Magna del Rettorato (via Ostiense, 133).

Dopo i saluti istituzionali affidati al rettore Massimiliano Fiorucci, e al direttore generale, Alberto Attanasio, e l'introduzione della prof.ssa Anna Lisa Tota, prorettrice Vicaria, interverranno Don Luigi Ciotti, Presidente Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Vincenza Rando, senatrice della Repubblica italiana e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Nando Dalla Chiesa, presidente della Società scientifica italiana di studi su mafie e antimafia (Sisma) e presidente onorario di Libera, Paolo Borrometi, condirettore dell'Agenzia Giornalistica Italiana, e la studentessa di Roma Tre, Vittoria Podo. Coordina l'incontro il professor Marco Catarci, prorettore alla Terza Missione.

Con questo spirito, Roma Tre aderisce, dando il proprio patrocinio, alla "XXIX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", l'iniziativa organizzata a Roma il 21 marzo 2024 da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA