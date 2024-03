Truffa ad anziana con scusa del finto incidente, arrestata donna

Arrestata dai carabinieri della compagnia di Velletri una donna di 42 anni e denunciato una sua complice 41enne, poiché gravemente indiziate del reato di truffa in concorso, ai danni di una 74enne.

I militari nel corso di un servizio perlustrativo del territorio, insospettiti dall'atteggiamento delle due donne, entrambe residenti a Napoli e già note alle forze dell'ordine, hanno deciso di sottoporle ad un controllo che ha permesso di trovarle in possesso della somma di circa 5.000 euro in contanti e diversi gioielli in oro. Così hanno effettuato accertamenti e scoperto che poco prima avevano truffato un'anziana.

La 74enne ha raccontato di essere stata contattata sul telefono fisso da una donna che spacciandosi per una fantomatica carabiniera la informava che, di lì a breve, si sarebbe presentata a casa una sua incaricata per ritirare denaro e preziosi necessari al pagamento di spese legali collegate a un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia della vittima. L'altra si è poi presentata a casa a ritirare quanto pattuito. La 42enne, riconosciuta dalla vittima, è stata arrestata. Il Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto e, con il patteggiamento, condannato la donna a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) con una multa di euro 600 e l'immediata restituzione alla vittima della refurtiva sequestrata. Mentre la 41enne è stata denunciata a piede libero.





