"Un altro passo importante è stato fatto". Così, sui suoi account social, Pietro Orlandi annuncia la convocazione per domani della commissione di inchiesta bicamerale sulla scomparsa della sorella Emanuela, e di Mirella Gregori. L'appuntamento per i componenti della Commissione, è alle 13.30 a palazzo San Macuto per la elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. I lavori dovrebbero così entrare nel vivo.



