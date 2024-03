Dimessa da ospedale abortisce a casa, sequestro cartella clinica

Dimessa dall'ospedale ieri mattina, ha poi abortito in casa qualche ora più tardi. E' accaduto ieri ad Ariccia, vicino Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sequestrato la cartella clinica della donna.

A quanto ricostruito, la cittadina pachistana di 39 anni, al quinto mese di gravidanza, era andata in ospedale ieri mattina perché aveva dei forti dolori. Dopo gli accertamenti era stata dimessa.

Nel pomeriggio l'aborto in casa. Soccorsa, è stata ricoverata in ospedale.



