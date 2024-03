Classifica Resonance, 'Roma quarta città migliore d'Europa'

Roma è quarta nella classifica dello Europe's Best Cities Report, pubblicato dalla società di consulenza internazionale Resonance, che si occupa di destinazioni, città, quartieri e sviluppo in tutto il mondo. Nel 2023 era ottava: ha dunque guadagnato quattro posizioni.

La classifica è contenuta nella pubblicazione che sta circolando negli stand del Mipim di Cannes, la fiera di riferimento del real estate, dell'edilizia e del mercato immobiliare che si svolgerà fino al 15 marzo. Al Mipim sta partecipando anche una delegazione di Roma Capitale, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Nella classifica al primo posto c'è Londra, seguita da Parigi, poi Berlino. Al quarto posto però c'è appunto Roma, che è, nel dettaglio, quarta per 'livability' (una categoria che comprende le bellezze paesaggistiche, gli spazi verdi, le piste ciclabili, la possibilità di esperienze all'aria aperta), terza per 'lovability' (cultura, vita notturna, ristoranti, shopping, recensioni on line) e 59ma per 'prosperity' (titolo di studio dei residenti, occupazione, reddito, startup, connessioni aeroportuali). Roma è inoltre prima a parimerito con Madrid nella categoria ristoranti e seconda dal punto di vista delle recensioni di Tripadvisor.

Oltre a ricordare le bellezze artistiche della Capitale e le sempre nuove scoperte archeologiche il report si concentra su alcune iniziative come l'allestimento dell'area di Torre Argentina col contributo di Bulgari, i nuovi ristoranti, le aperture alberghiere delle grandi catene del lusso.

La pubblicazione inoltre ricorda il numero record di turisti attirati dopo la pandemia, nonostante le ondate di calore della scorsa estate e i "sottovalutati" parchi e percorsi verdi.





