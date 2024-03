Ubriaco alla guida si schianta contro un tir, muore la compagna

Guidava ubriaco e la sua auto si è schiantata contro un tir. Nell'incidente è rimasta uccisa la sua compagna. Per questo i Carabinieri della sezione Radiomobile di Rieti hanno arrestato un trentacinquenne, incensurato, per il reato di omicidio stradale. L'uomo, la scorsa notte, è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lungo la Salaria, nei pressi della frazione di San Giovanni reatino, nel Comune di Rieti, in seguito al quale ha perso la vita la sua compagna, ventiseienne di origini polacche. I Carabinieri hanno accertato che si è trattato di uno scontro frontale tra l'utilitaria della coppia, che percorreva la statale in direzione Roma, e un autoarticolato di un noto vettore di trasporti.

I rispettivi conducenti sono stati trasportati presso l'ospedale di Rieti ma non risultano in pericolo di vita, mentre la donna è deceduta sul colpo. I successivi accertamenti sanitari, ha fatto sapere questa mattina l'Arma dei Carabinieri, "hanno consentito di rilevare che il conducente dell'autovettura su cui viaggiava la donna che ha perso la vita, aveva un tasso alcolemico pari a 2.93 g/l (il limite massimo consentito dal Codice della Strada è di 0,5 g/l)". Per tale motivo il trentacinquenne è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA