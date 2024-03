Italia Nostra, nel quartiere Prati abbattuti oltre 100 alberi

"In un pessimo quadro vegetazionale generale, mentre si parla di forestazione urbana per contrastare il cambiamento climatico che comporta estati sempre più calde, a Roma invece si tagliano a tutto spiano intere alberate che danno ombra e forniscono ossigeno contro l'inquinamento". A scriverlo è Italia Nostra Roma.

"Accade - prosegue l'associazione ambientalista - che improvvisamente, da un giorno all'altro, senza alcun avviso alla cittadinanza, si taglino alberi di 30, 40, 60 anni, indistintamente se malati o sani come si può vedere dal taglio perfetto, solo per la disposizione di un "agronomo" non si sa se del Comune o della stessa ditta.

Passano due giorni e al posto di alberi alti 7/9/11 metri con belle chiome adeguate a tali misure compaiono piccoli alberelli di circa 10 cm. di diametro e 3 metri di altezza, quando sopravvivono. La strada appare vuota, fredda, spogliata dei suoi alberi. Questo succede in tutta Roma. L'ultimo caso, proprio di questi giorni è accaduto a via dei Gracchi, nel quartiere Prati, dove hanno improvvisamente abbattuto più di cento alberi, sia sani che malati. Perché questo accanimento? Quelli sani potevano almeno lasciarli. Ma il giorno successivo, di domenica, sotto la pioggia, si sono affrettati a levare le ceppaie, e il giorno dopo ancora hanno ripiantato nuovi ligustri, naturalmente molto più piccoli che questa estate non potranno offrire nessuna ombra. Sul numero delle nuove piantagioni c'è poi un balletto di cifre: 111 nei documenti ufficiali, 145 in un cartello stradale, 135 secondo gli addetti ai lavori. Roma non è una città nella quale si può giocare con i numeri".



