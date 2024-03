Gualtieri, 'ora Roma ha la cultura del sì,può essere locomotiva'

"Noi adesso siamo una città con la cultura del sì, non siamo più nella cultura del no. Roma penso stia mostrando che può finalmente tornare ad essere locomotiva del Paese e grande locomotiva europea". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'assemblea generale di Unindustria, in corso all'Eur. "Eccelliamo sul turismo ma anche su industria e manifatturiero dove abbiamo carte avanzate", ha aggiunto.

"Roma è un cantiere a cielo aperto e lo sarà di più moltiplicheremo per cinque i cantieri che si vedono attualmente.

Recuperare il gap di investimenti gli anni passati e rimettere in linea con gli standard europei i principali sevizi. Non è vero che Roma è destinata a non tornare a essere una città normale", ha aggiunto il sindaco parlando anche dei lavori in vista del Giubileo.



