Arriva il Portale web dei cantieri della Capitale

Un portale internet dove i cittadini possono sapere tutto sui cantieri aperti nella Capitale: si chiama Romasitrasforma.it ed è stato presentato questo pomeriggio in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri. Sul portale si potrà seguire, è stato spiegato, la trasformazione della città nel corso della consiliatura 2021-2026: una rappresentazione del piano di interventi che vale 13 miliardi tra fondi di origine varia. "'Roma si trasforma' - ha detto Gualtieri - è uno strumento per raccontare la trasformazione in atto e avere un elemento di trasparenza. È un sito in perenne aggiornamento per trovare per indirizzo, cap, tematica o direttamente in cartina i principali progetti in corso in città, vedere come saranno, a che punto sono, il cronoprogramma. Per ognuno c'è una scheda: ora ne abbiamo pubblicate circa 400 che sono le prime, ma sono molte di più soprattutto da fondi Pnrr, Giubileo, fondi di Roma Capitale, diffusi in tutta la citta e in vario stato". Ogni progetto viene catalogato per area tematica (cultura, innovazione, sostenibilità e inclusione). Sono presenti anche le infrastrutture digitali, come il 5G. "Siamo già nel vivo, gran parte dei cantieri sta per partire e puntiamo ad allargarci perché le opere sono molte di più - ha detto ancora il sindaco - È uno strumento utile per tutti, in italiano e in inglese, a cui si accompagna una campagna di comunicazione.

Di ogni sito si mette la scheda all'inizio dei lavori, e poi questa viene aggiornata man mano che essi proseguono, per cui il sito sarà costantemente aggiornato. Lo scopo è avere tutti 'concluso'. Vogliamo raccogliere anche gli investimenti di soggetti privati coerenti col disegno della città, dallo Stadio della Roma a piazza dei Navigatori, dal Museo della Scienza a Bravetta. Il nostro obiettivo è inserire anche questa tipologia di interventi. Chiaramente non possiamo mettere ogni singola strada o marciapiede perché li stiamo rifacendo tutti - ha concluso - Stiamo cercando di rendere visibile la trasformazione, perché stiamo passando dalla teoria alla pratica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA