Travolti da auto, due pedoni morti investiti a Roma

Due pedoni sono morti investiti oggi a Roma. Un anziano di 81 anni è stato travolto da un'auto in tarda mattinata in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene.

L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. E' stato portato in ospedale per gli esami sull'assunzione di alcol e droga.

Poco dopo mezzogiorno, in viale Spartaco in zona Tuscolana una macchina ha investito un 89enne che, portato in ospedale in gravissime condizioni è poi deceduto. L'automobilista, un 38enne, è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'uso di alcol e droghe. Sono in corso indagini della polizia locale per ricostruire la dinamica dei due incidenti.



