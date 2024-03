Bambino Gesù,condizioni stabili per i tre bambini da Gaza

Condizioni cliniche stabili per i tre minori giunti ieri sera da Gaza all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di 2 bambini, rispettivamente di 8 anni e 1 anno, e di una bambina di 3 anni, arrivati al DEA del Gianicolo con i loro accompagnatori.

Il paziente di 8 anni, affetto da paralisi cerebrale infantile post-infettiva, è ricoverato nel reparto di neurologia.

Ricoverati invece nel reparto di malattie metaboliche gli altri 2 pazienti: il bambino di 1 anno, con sospetta sindrome genetica, portatore di PEG (il sondino per l'alimentazione addominale) e tracheostomia; la bambina di 3 anni, con sospetta sindrome di Gaucher, una malattia genetica del metabolismo.

Attivato da subito per i bambini e i loro accompagnatori il servizio di accoglienza dell'Ospedale. Con i pazienti arrivati ieri sera, sono 9 i minori palestinesi finora presi in carico dall'Ospedale della Santa Sede.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA