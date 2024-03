Apre a metro Conca d'Oro il nuovo parcheggio di scambio

Apre a piazza Conca d'Oro nel III Municipio di Roma il nuovo parcheggio di scambio collegato alla omonima stazione della Metro B1. A tagliare il nastro stamattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, all'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera e al presidente del III Municipio Paolo Marchionne. Il parcheggio è realizzato in struttura multipiano su due livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 198 posti auto, di cui 5 riservati alle persone diversamente abili. Sono presenti anche 14 stalli per ciclomotori.

Il parcheggio è dotato di un impianto fotovoltaico, in fase di attivazione, per circa 30 KW, che contribuirà alla riduzione dei costi energetici. Il costo dell'opera è stato di 2.6 milioni di euro, fondi europei dalla Regione Lazio. Il parcheggio sarà gratuito per gli abbonati e per le altre categorie esenti. Per gli altri costerà 1,50 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive; 2,50 euro fino a 16 ore di sosta consecutive.

"Quello sui parcheggi di scambio è un lavoro importante che stiamo cercando di rilanciare. L'intermodalità è decisiva, sia per incentivare l'uso dei trasporti pubblici, sia per migliorare la qualità urbana dei luoghi", ha detto Gualtieri.



