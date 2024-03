Crolla muro tufo su auto in sosta a Trastevere, nessun ferito

Crollo di un muro di tufo lungo circa 25 metri, nella tarda serata di ieri, in via San Francesco Sales, in zona Trastevere a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Coinvolte quattro auto in sosta, sommerse dalle macerie. Non si registrano feriti. Si tratterebbe di un muro di recinzione di un'abitazione privata. La strada é stata chiusa per la presenza dei detriti sulla carreggiata. Allertato il personale tecnico del Municipio I per gli accertamenti di competenza.



