'Troppo veloci nelle consegne', rider aggrediti da colleghi

Hanno aggredito due loro colleghi rider perché ritenuti troppo veloci a fare le consegne, rubandogli così il lavoro. Due giovani di 27 anni di Formia, sul litorale laziale, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione con le accuse di danneggiamento e violenza privata. Lo scorso martedì sera i due hanno aggredito due cittadini pakistani residenti a Santi Cosma e Damiano e Formia, ritenuti responsabili di 'rubare loro il lavoro' come corrieri di un'azienda che gestisce le consegne di cibo a domicilio nella città. I due giovani di Formia, infatti, corrieri della stessa società, avendo ottenuto nel tempo meno guadagni a causa di un rendimento più scarso, hanno addossato le loro colpe sui colleghi, ritenuti invece troppo celeri nelle consegne. I due stranieri sono stati costretti ad esibire loro i propri telefoni, per verificare il numero di ordini effettuati. Uno dei due aggressori, inoltre, con precedenti in materia di stupefacenti, ha colpito uno degli stranieri con la bicicletta elettrica di uno dei due pakistani, distruggendogli il anche il cellulare.



