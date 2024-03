Sindaco di Ceccano convocato a Coverciano in Nazionale

Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore è stato convocato a Coverciano nella Nazionale italiana dei sindaci. Nel centro federale toscano ha partecipato al primo raduno nel quale decidere le attività della formazione per il 2024 e tracciare un bilancio di quanto fatto nel 2023.

Difensore centrale, il sindaco del Comune ciociaro giocava a calcio da ragazzo nei campionati dilettantistici in Sicilia, Calabria e Lazio calciando fino ai campi della Serie C2 dove ha militato indossando la maglia del Siracusa, poi negli anni Ottanta si è arruolato nei carabinieri dove oggi è pilota elicotterista.

"Da quando sono entrato in campo, non abbiamo più preso gol" commenta il sindaco nelle foto pubblicate sulla sua pagina Facebook. Nella sede della Figc dove si allenano tutte le Nazionali italiane e gli arbitri di Serie A e Serie B si è parlato delle iniziative tenute dalla nazionale Sindaci per beneficenza: "Niente compensi né rimborsi ma lo facciamo per una buona causa". Nel 2023 la Nazionale Sindaci ha raccolto circa 30mila euro, tutti donati in beneficenza. La formazione è stata campione d'Europa di categoria nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA