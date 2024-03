Rose Villain, fuori il suo secondo album Radio Sakura

In "Radio Gotham" ha raccontato le sue ombre, con "Click boom!", il brano presentato a Sanremo, ha mostrato che è possibile vivere un amore anche se imperfetto.

Ora, con il suo secondo album, "Radio Sakura" (Warner Music Italy), come la fioritura dei ciliegi in Giappone, fuori in formato fisico e digitale, Rose Villain è pronta a fiorire in tutta la sua essenza di artista. Acquistando il vinile o cd, all'interno sarà possibile trovare anche una raccolta di poesie inedite, scritte dalla stessa artista. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci guiderà verso un nuovo capitolo. I 12 brani, prodotti da Sixpm, che indagano temi diversi, legati dal fil rouge comune di voler trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita: come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

"Radio Sakura" è il sequel luminoso di "Radio Gotham". È un disco intimo e nostalgico, ma allo stesso tempo consapevole e fiero, in cui generi diversi come l'hip hop, il punk, l'elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d'union. "Con questo disco - racconta Rose - mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell'artista e donna che sognavo di essere". In attesa delle 4 date live che vedranno l'artista protagonista a ottobre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, in estate Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.





