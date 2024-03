Cc ucciso: requisitoria del pg fissata il 10 aprile

E' fissata per il prossimo 10 aprile la requisitoria del procuratore generale di Roma nel processo di appello bis che vede imputati Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel luglio del 2019 nella Capitale.

Nell'udienza di oggi i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno letto la relazione in cui si ricostruisce il fatto e l'iter giudiziario legato alla vicenda. Per i due imputati la Cassazione aveva disposto un nuovo processo di secondo grado. In particolare i Supremi giudici hanno annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per Hjorth, condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.

La relazione della Corte è stata "fedele ai fatti accaduti. La suprema Corte ha dato indicazioni per rileggere l'episodio, in particolare sul fatto che Elder non sapesse di avere davanti un carabiniere'' ha commentato l'avvocato Roberto Capra, che con Renato Borzone difende Elder. Dal canto loro i legali di Hjorth, gli avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi, hanno affermato la Corte ha illustrato in modo "puntuale gli elementi che dovranno essere considerati nel nuovo giudizio. In particolare per noi la questione fondamentale sull'esistenza di un concorso da parte di Natale". Nella prossima udienza oltre al pg la parola passerà anche alle parti civili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA