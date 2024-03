8 marzo: imprenditoria femminile in aumento nella Tuscia

Nel 2023 nella provincia di Viterbo, sono 10.178 le imprese femminili pari al 27,6% del totale dell' settore, una percentuale in rialzo del 0,4%, e con un tasso di crescita doppio rispetto al +0,2% della media generale. Un dato in contrapposizione con quelli che si registrano nel reatino, in cui risultano registrate 3.871 imprese femminili, pari al 26,2% del totale provinciale, quindi con un rallentamento, del- 0,4%.

Il rapporto arriva dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, espressione del mondo sociale ed economico dell'Alto Lazio, che si è insediato poche settimane fa. In particolare, il neonato Comitato si sta concentrando su linee programmatiche che riguardano la conciliazione tra vita privata e lavoro, gli ostacoli di vario genere per le donne imprenditrici, la sostenibilità e la digitalizzazione come driver per minimizzare il gap. "Il Comitato spiega la presidente Giuseppina Polidori - sta predisponendo in questi giorni il programma di attività da proporre alla giunta camerale. Un programma che ha come elemento fondante la convinzione dell'importanza delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria e dal forte impatto potenziale sugli indicatori sociali ed economici del paese. Dobbiamo promuovere e incoraggiare le donne a mettersi in gioco in ambito professionale e produttivo e stiamo studiando gli strumenti più opportuni per farlo, un insieme di attività e iniziative finalizzate a svolgere un'azione di orientamento e sostegno sia alle aspiranti imprenditrici sia a chi già gestisce la propria impresa. In questa giornata speciale augurio alle donne di continuare in questo percorso di consapevolezza e di crescita così importanti per l'evoluzione culturale ed economica dell'intera società".



