Viterbo, viaggiavano in macchina con due carabine cariche

I carabinieri di Montefiascone lunedì scorso hanno fermato la macchina su cui viaggiavano due uomini, sulla strada Provinciale 5, vicino Civitella D'Agliano, in provincia di Viterbo. I militari, vedendo uscire il veicolo da una stradina di campagna, si sono insospettiti e lo hanno fermato. Quando si sono avvicinati, hanno notato immediatamente che il conducente stava tentando di nascondere maldestramente, una carabina che teneva fra le gambe, inoltre l'uomo aveva nell'altra mano un ulteriore caricatore pieno di colpi.

Ma non solo, infatti durante la perquisizione della vettura, i carabinieri hanno trovato un'altra carabina con relative cartucce, appoggiata sul sedile posteriore. I fucili, uno di calibro 22, e l'altro 30 06, montavano un'ottica a cannocchiale di precisione, ed entrambi addirittura avevano anche il silenziatore.

I due si sono giustificati, spiegando che erano appena stati nell'appezzamento di terreno di un conoscente che li aveva autorizzati a fare il tiro a segno sulle sagome di cartone nella sua proprietà.

Inoltre, i due uomini erano in possesso solo della licenza di caccia che autorizza solo il trasporto delle armi, quindi di fatto portando due armi cariche e pronte all'uso stavano violando la legge. Per loro è scattata la denuncia per violazione della legge sul porto ed uso delle armi. Carabine e cartucce sono stati sequestrati.



