Tagliavanti, 'per Roma vera sfida è il cambiamento'

"E' un momento cruciale. La città ha davanti delle grandi opportunità. L'economia romana pre-pandemica aveva una situazione non brillante ma Roma ha una grande vivacità nella creazione d'impresa e mantiene l'incremento più alto: a Roma ci sono molte opportunità per creare imprese, anche da parte di giovani e donne". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti intervenendo alla seduta dell'Assemblea Capitolina sullo stato dell'economia della città.

"Roma ha anche un record storico di esportazioni internazionali - ha detto ancora - c'è una forte ripresa del turismo. Il settore delle costruzioni ha avuto la spinta del 110% ma quando s'è esaurito è partita la fase dei cantieri. Gli investimenti pubblici sono un grande elemento di sfida per la città. Il punto non è fare i cantieri, la sfida è il cambiamento - ha concluso Tagliavanti - devono servire a cambiare la percezione degli elementi base della città. Sono ottimista perché tutto questo crea nuovi posti di lavoro. E' una città in cammino, con obiettivi importanti".



