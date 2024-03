Roma, i dipinti di Cicini contro la violenza psicologica

L'8 marzo alle 19 si inaugura la mostra di Maria Teresa Cicini, allestita fino al 10 marzo al Bettoja Hotel Mediterraneo di via Cavour a Roma. I dipinti su tela, che raffigurano volti urlanti, sono un forte messaggio di denuncia per combattere ogni forma di violenza, soprattutto psicologica, una manipolazione subdola, molto spesso silenziosa e nascosta, di cui non si parla abbastanza. Per evidenziare questo abuso e diffondere il messaggio di denuncia, la pittrice ha ideato con il curatore Mario Tacinelli il progetto 'Adotta un quadro': qualora venissero acquistate delle opere, metà del ricavato verrebbe devoluta all'associazione antiviolenza 'Risorse Donna' che patrocina l'iniziativa. Così la pittura si fa voce del grido strozzato in gola della donna abusata e l'arte diventa una denuncia per non restare in silenzio ma, contemporaneamente, cercare di dare un messaggio di speranza e di rinascita. I dipinti in mostra fanno parte della collezione 'Il Grido del Silenzio', oltre 160 opere su tela, in olio e acrilico, suddivise in tre momenti: l'abuso, la consapevolezza e la rinascita. In un primo momento la donna perde la propria identità, per poi riscattarsi e, infine, risollevarsi più forte di prima. Un percorso intriso di solitudine, presa di coscienza e reazione. "Cerco in tutti i modi di diffondere un messaggio di speranza in luoghi differenti - spiega la pittrice Maria Teresa Cicini - per arrivare a più gente possibile. Vorrei che le persone, mai e poi mai, restassero indifferenti davanti ogni forma di abuso, anche psicologico. Comunicare questo, attraverso l'arte, non è facile, ma credo fermamente nella potenza del messaggio". All'inaugurazione interverranno l'attrice Grazia Schiavo, che presenterà la serata, vestita dallo stilista palestinese Jamal Taslaq, anche lui al fianco della causa, e l'editrice di Radio Incontro Donna Michelle Castiello, da sempre sostenitrice e al fianco delle donne.



