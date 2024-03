Patriarcato monumentale, 20 busti femminili al Pincio

Per la Giornata Internazionale della Donna verrà inaugurata l'installazione 'I monumenti sono tutti maschi' al Pincio di Roma, simbolo di un patriarcato monumentale, dove su 228 busti soltanto 3 sono dedicati a donne.

Per l'8 marzo il duo creativo Waw, che lavora su queste tematiche dal 2012, ha deciso di coprire temporaneamente 20 busti di uomini con altrettanti ritratti femminili, illustrati e stampati su tela. Sono 20 donne che hanno fatto la storia e che meritano visibilità in quanto segno di potere: sono scienziate, combattenti, manager, creative, che artisticamente si fanno spazio al Pincio.

Per il duo Waw non è stato semplice scegliere 'solo' 20 donne; restano dunque molte assenze. Il messaggio è che troppo spesso le donne rappresentate in statue nello spazio pubblico sono sessualizzate e hanno corpi molto poco vestiti o svestiti del tutto, anche se il soggetto non ha alcun motivo di essere rappresentato in tal modo. Un esempio è la fontana dedicata a Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, in provincia di Viterbo, che ritrae le due giornaliste completamente nude. Cosa che non avviene per gli uomini. Il problema, dunque, non è solo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo.



