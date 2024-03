Pasticceria Grué tra 100 Eccellenze italiane del food di Forbes

La pasticceria Grué di Roma fondata da Marta Boccanera e Felice Venanzi, è stata inserita da Forbes tra le "100 Eccellenze italiane del food 2024". La selezione, realizzata da Forbes in collaborazione con So Wine So Food, è raccolta in un volume dedicato che è stato presentato a Milano.

Pasticceri per scelta personale e non tradizione familiare, Marta Boccanera e Felice Venanzi hanno alimentato l'amore per l'arte dolce a partire dal 2008. Insoddisfatti dal percorso di studi intrapreso - Scienze politiche e relazioni internazionali per Felice, Ingegneria meccanica per Marta -, decidono a un passo dalla laurea di rivoluzionare la propria vita seguendo un corso di alta pasticceria tra i più quotati d'Italia. Dopo aver lavorato con alcuni dei pasticceri più rinomati del Belpaese e aver continuato a formarsi con corsi specialistici, puntano su Roma. Nel 2014 aprono Grué dove, sin dall'inizio preparano i loro dolci senza l'utilizzo di semilavorati e con ingredienti di alta qualità a partire dal burro, in un laboratorio d'avanguardia. A novembre 2022 la Guida Pasticceri &Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso gli assegna le Tre torte che vengono riconfermate anche quest'anno. Nella Guida Pasticceri &Pasticcerie 2024, inoltre, viene assegnato alla Pasticceria Gruè il Premio speciale per la Migliore comunicazione digitale.





