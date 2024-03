Droga per i vip a Cortina, uomo arrestato a Roma

Un 35enne residente a Roma è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto dalla Procura di Belluno il capo di un'organizzazione che, dal 2021 in poi, avrebbe rifornito un grande numero di consumatori di cocaina e hascisc a Cortina d'Ampezzo. Con l'uomo, ora in stato di detenzione domiciliare, sono indagati altri otto collaboratori provenienti da varie regioni.

Nel corso dell'indagine i carabinieri hanno complessivamente sequestrato oltre 400 grammi di cocaina e 800 di hascisc, oltre a marijuana e sostanze da taglio, recuperando circa 50mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio ma che si ritiene rappresentino solo una minima parte degli introiti dell'organizzazione.



