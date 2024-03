Comitato, avanti lotta per Teatro De Filippo e Officina Pasolini

"Ringraziamo le centinaia di partecipanti alla giornata di mobilitazione per salvare lo studentato del complesso EX-Civis, il Teatro Eduardo De Filippo ed evitare il trasferimento di Officina Pasolini". E' quanto si legge in una nota del Comitato Salviamo Ex-Civis e Teatro Eduardo De Filippo, promosso da Daniele Silvestri, Studenti e diplomati Officina Pasolini, Associazione Unita e Unita under 35, ⁠Associazione La Musica che Gira, Roma che vorrei e Amleta.

"In particolare, la nostra gratitudine va alle sigle studentesche che hanno organizzato il sit-in davanti al Ministero degli Esteri, ai tanti artisti che hanno manifestato la loro vicinanza attraverso la loro presenza, esibizioni, interventi - si legge ancora -, agli organi di stampa che hanno riservato molta attenzione all'evento e agli esponenti di tante forze politiche, come Massimiliano Smeriglio, il primo che ha creduto e fatto nascere Officina Pasolini, i quali, partecipando all'evento o con le loro dichiarazioni e messaggi, hanno dimostrato che questa vicenda è certamente politica, ma non partitica, ideale, ma non ideologica".

"Chiediamo alla Giunta del Comune di Roma, in particolare all'Assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - prosegue la nota -, di valutare con particolare attenzione i progetti che rischiano di cambiare radicalmente la fisionomia dell'area dell'ex-Civis, con la realizzazione di due nuovi fabbricati e la distruzione di un Teatro dal grande valore storico e culturale.

La nostra lotta non si ferma: rimaniamo in campo, con fiducia, ma anche con attenzione, vigilando affinché queste interlocuzioni avviate tra Regione, Ministero, Sport e Salute e con la disponibilità ora anche del Comune di Roma e del XV Municipio, non siano soltanto formali, ma possano concretamente raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".



