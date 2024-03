Bimbo iperattivo torna a scuola, era stato sospeso 21 giorni

E' tornato a scuola il bimbo di sei anni iperattivo che era stato sospeso 21 giorni, un provvedimento annullato dal Tar con un decreto che l'Istituto però non aveva rispettato. Il piccolo infatti , sospeso dal 28 febbraio al 21 marzo, dopo la decisione del Tar si era presentato a scuola, un Istituto comprensivo di Ladispoli, il 1 marzo ma non era stato fatto entrare. Poi l'appello dei genitori al ministro Valditara che oggi invierà gli ispettori .

Il bimbo prima di entrare a scuola rivolgendosi al padre ha detto:" perché l'altro giorno non mi hanno fatto entrare?".





