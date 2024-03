Bankitalia, 'primi dati 2023 incoraggianti per economia Roma'

"Dai primi dati disponibili del 2023 si evincono prospettive incoraggianti per l'economia romana". Lo ha detto la direttrice della sede di Roma di Bankitalia Antonella Magliocco intervenendo alla seduta dell'Assemblea Capitolina sullo stato dell'economia della città.

"Segnalo tre aree di interesse - ha detto - gli investimenti pubblici: nel 2023 la spesa in investimenti fissi lordi di Roma Capitale è aumentata del 140 per cento rispetto all'anno prima, un valore nettamente superiore rispetto agli altri Comuni italiani la cui spesa è cresciuta in media del 38%. La spesa pro-capite però rimane al di sotto, a 190 euro contro 281".

Seconda area: "il settore turistico ha continuato a crescere: nel 2023 le presenze sono cresciute negli hotel del 46% e superano nel 2,6% i valori prepandemici, e il 2019 fu un anno felice per il turismo. Infine la qualità della vita: l'analisi periodica dell'Ue del 2023 mostra miglioramenti rispetto al 2020 pur rimanendo al di sotto delle principali capitali europee.

Auspichiamo che Roma possa tradurre il suo ampio potenziale in sviluppo, coesione, inclusione sociale e qualità della vita dell'intera comunità".

"Ci auguriamo - ha detto ancora Magliocco facendo riferimento al report di Bankitalia 2001-2021 - di aggiornare prossimamente il nostro rapporto, ma riteniamo che nella ricerca condotta si possono già trovare delle informazioni utili: miglioramento delle infrastrutture e della qualità dei servizi pubblici, l'ammodernamento dell'amministrazione, lo sfruttamento ottimale delle risorse Pnrr, il rafforzamento del sistema delle imprese e il miglioramento della governance del turismo per mitigare gli effetti della congestione: il Giubileo può essere una occasione per affrontare il cambiamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA