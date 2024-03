Anziana trovata morta in un bosco, scarcerato il figlio

Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'anziana di Canale Monterano, in provincia di Roma, scomparsa a fine gennaio e poi ritrovata morta dai carabinieri in un bosco della Riserva del lago di Vico. Dall'autopsia sarebbe emerso che la donna è deceduta per cause naturali.

E' stato, quindi, derubricato il reato di omicidio ipotizzato inizialmente. Il figlio 60enne dell'anziana è stato scarcerato, ma rimane indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per aver indebitamente percepito la pensione della madre anziana.

Il fascicolo è stato trasferito alla Procura di Viterbo.

Continuano le indagini dei carabinieri di Ronciglione per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.



