Picchia il fratello per comprarsi dosi di droga, arrestato

Ha picchiato e minacciato il fratello per costringerlo a consegnargli soldi con cui comprarsi alcolici e dosi di droga ed ha continuato a farlo anche in presenze dei carabinieri accorsi sul posto dopo avere ricevuto una chiamata alla Sala Operativa.

E' successo nella località San Rocco Terravalle di Ferentino: a chiamare i Carabinieri è stato un 49enne del posto esasperato dalle continue violenze e minacce del fratello. Che all'ennesimo rifiuto ha reagito con violenza colpendolo e danneggiando i mobili e gli arredi in casa, un lampione di illuminazione esterno dell'abitazione ed il furgone della vittima.

Le violenze sono continuate anche alla vista dei militari che lo hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Il Gip del Tribunale di Frosinone ha convalidato l'arresto dell'uomo disponendo la custodia cautelare in carcere.



