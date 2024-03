Campidoglio a Cannes per la grande fiera dell'edilizia

'Transforming Rome' è il tema con cui Roma Capitale sarà presente al Mipim 2024, la fiera di riferimento del real estate, dell'edilizia e del mercato immobiliare che si svolgerà dal 12 al 15 marzo a Cannes (Francia). Ogni anno partecipano più di 20.000 visitatori e oltre 2.400 espositori provenienti da più di 80 Paesi, offrendo un ecosistema privilegiato in cui gli operatori possono incontrarsi, sviluppare progetti di investimento, raccogliere finanziamenti e avviare collaborazioni commerciali. Lo rende noto il Campidoglio, annunciando la presenza all'evento del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia.

Roma sarà presente per raccontare "l'imponente piano di riqualificazione, rigenerazione e sviluppo messo in campo dall'amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri che trasformerà la Capitale d'Italia nell'arco dei prossimi dieci anni, in una città più accogliente, più sostenibile, più efficiente e dove sarà più semplice e conveniente investire.

Lo stand Transforming Roma (C11), allestito con led wall e realizzato in collaborazione con Risorse per Roma, ospiterà un ricco calendario di incontri, talk e workshop e sarà, per tutta la durata della fiera, il luogo in cui i visitatori del Mipim potranno conoscere la trasformazione in atto nella città".

Roma, infatti, "è a oggi un grande cantiere a cielo aperto" con oltre 1.500 cantieri" tra cui, ricorda il Comune: Piazza Pia, il nodo Termini, Piazza San Giovanni, il Museo della Scienza, la ex Fiera di Roma, i tre Piani Urbani Integrati di Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà e i tre del PinQua (Tor Bella Monaca, Via del Porto Fluviale e via Cardinal Capranica). E ancora "il piano per l'ammodernamento delle infrastrutture, il progetto 'Roma capitale 5G', la realizzazione del Rome Technopole".

Il programma dettagliato con tutti i relatori sarà disponibile sul sito di Roma Capitale comune.roma.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA