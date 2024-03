'Bimbo iperattivo cacciato da scuola, ministro di aiuti'

"Nostro figlio deve tornare a scuola come disposto da Tribunale, Ci appelliamo al ministro Valditara: faccia rispettare alla scuola il decreto del Tar, lo faccia per la serenità di nostro figlio di appena sei anni che si vede negato un diritto". L'appello al ministro è di due genitori di un alunno dell'Istituto comprensivo di Ladispoli, affetto da "un disturbo di deficit con iperattività", sospeso dalla scuola per 17 giorni ma reintegrato dal Tar del Lazio che ne ha disposto l'immediato rientro in classe. Decreto, sostiene l'avvocato della famiglia Daniele Leppe, "non rispettato dal preside".

L'appello arriva dopo che Repubblica ha pubblicato la storia del bambino.



