Sistema tap&go, Trenitalia 'pronti a collaborare con Atac'

Trenitalia replica ad Atac sulla vicenda, sollevata dal Codacons, di una donna titolare di abbonamento mensile per il trasporto pubblico di Roma "multata per 101 euro perché - come ha spiegato nei giorni scorsi l'associazione - i controllori di Trenitalia non sarebbero dotati di strumenti elettronici in grado di verificare i nuovi titoli di viaggio digitali di Atac che stanno sostituendo le tradizionali tessere o biglietti cartacei".

In particolare Trenitalia sul sistema di pagamento tap&go precisa "di non essere mai stata attivamente coinvolta nel progetto attraverso un tavolo tecnico per poter sviluppare tecnologie e sistemi condivisi, ma di aver ricevuto solamente una nota informativa all'avvio del progetto. Trenitalia è lieta di collaborare fin da subito con Atac per avere tutti gli strumenti utili per il controllo sia dei biglietti cartacei che di quelli pagati con la carta di credito".

Ieri l'Atac, sulla vicenda della donna multata sulla linea ferroviaria urbana FL3 Roma-Viterbo, aveva sottolineato "di aver messo a disposizione dei partner Metrebus gli strumenti software necessari per compiere la verifica dei titoli di viaggio acquistati con tap&go fin dall'avvio del servizio di vendita dei titoli con carta di credito, nel 2019. Questa tecnologia, infatti, viene correntemente e regolarmente utilizzata da Cotral, mentre Trenitalia ha ritenuto di non aderire".

Atac di conseguenza, "sin dal lancio del servizio ed in modalità estremamente chiara, ha informato i clienti che sulle linee dei treni regionali gestite da Trenitalia, a differenza della rete Cotral, non è possibile utilizzare titoli acquistati con tap&go. Tale informazione è sempre stata visibile - e continua ad esserlo - sul sito atac.roma.it. Analogamente, Atac conferma la disponibilità ad estendere l'utilizzo e la verifica di tap&go su tutti i servizi Metrebus".



