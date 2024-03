Sgomberata villa del clan Casamonica, 'beni tornino a comunità'

È stato sgomberata una villa appartenente a un componente del clan Casamonica in zona Romanina a Roma. Ad eseguire le operazioni per liberare l'immobile in via Flavia Demetria, già confiscato, è stata la polizia.

"Oggi vorrei ringraziare le forze dell'ordine che hanno sgomberato i Casamonica della loro villa. Va individuato e colpito l'aspetto economico e poi far vedere che questi beni vengono affidati al servizio della comunità", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sulla Giornata delle vittime innocenti delle mafie.



