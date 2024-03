Senzatomica, a Roma mostra sul disarmo contro le armi nucleari

La simulazione del lancio di una bomba atomica su Roma, una visita immersiva dei luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki attraverso un visore e le esperienze degli hibakusha, i sopravvissuti allo scoppio delle bombe atomiche: tutto questo in una versione totalmente rinnovata e rivista dal punto di vista contenutistico, grafico ed espositivo. "Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari" inaugura il 20 marzo a Roma.

L'esposizione si svolgerà nell'Ospedale delle Donne, in piazza S. Giovanni in Laterano 74, fino al 18 maggio (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 20, ingresso gratuito).

La mostra Senzatomica è rivolta in particolare ai giovani e offre percorsi personalizzati e materiali didattici adatti per ogni ordine e grado scolastico, a partire dalla quarta elementare. Accompagnati lungo il percorso della mostra da volontari appositamente formati, gli studenti potranno approfondire la storia della bomba atomica, il concetto di deterrenza nucleare, le azioni della società civile e il valore della trasformazione interiore per realizzare un mondo libero da armi nucleari.

La mostra, realizzata grazie ai fondi dell'8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, è un'esposizione itinerante che farà tappa in diverse città italiane ed è patrocinata da: Roma Capitale, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Rete delle Università italiane per la Pace.

Per maggiori informazioni sulla campagna Senzatomica: www.senzatomica.it.



