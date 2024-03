Rettrice Sapienza, sconcertata dalle parole della prof Di Cesare

La rettrice dell'Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni esprime "sconcerto" per quanto dichiarato sui social media dalla professoressa Donatella Di Cesare in merito alla scomparsa di Barbara Balzerani. A nome di tutta la Comunità accademica, Polimeni ricorda "l'altissimo tributo di sangue pagato dall'Università Sapienza nella stagione del terrorismo, conferma la ferma condanna di ogni forma di violenza e prende le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione".

Secondo quanto riporta Il Tempo, la professoressa in un tweet, poi cancellato, ieri avrebbe commentato così la morte della ex Br: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malincuore un addio alla compagna Luna #barbarabalzerani".

Immediata la bufera. "Destano stupore le parole pubblicate sui social, e poi cancellate, dalla saggista e docente dell'università La Sapienza di Roma, Donatella Di Cesare, con cui ha ricordato la brigatista rossa mai pentita, Barbara Balzerani. È necessaria una profonda riflessione sulla pericolosità di dare risonanza, nelle università e nelle televisioni, a nostalgici di un tempo oscuro, in cui si affermavano le idee malsane e rivoluzionarie a colpi di mitra, con le bombe e coi sequestri di persona finiti in tragedia.

Tutta la politica, oltre ai vertici de La Sapienza, prenda le dovute distanze dai nostalgici dell'odio e del terrorismo", ha affermato in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.



