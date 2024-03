Ortensia, rivive la voce per le donne di Roma antica

Ortensia, oratrice romana vissuta nel I secolo a.C. è passata alla storia come una delle prime donne avvocato, grazie alla sua orazione pronunciata davanti ai triumviri nel 42 a.C.quando i senatori tentarono di tassare pesantemente le ricche matrone romane per finanziare una guerra.

La sua figura sarà protagonista della rievocazione storica al parco Archeologico del Colosseo, "La prima voce. Ortensia e l'eredità della sua oratoria", venerdì 8 marzo alle ore 15.30 presso la Curia Iulia, antica sede delle adunanze del Senato Romano in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne e per loro, come altri eventi organizzati nella giornata in luoghi di cultura statali, sarà ad ingresso gratuito.

"Sarà un'occasione per valorizzare la cultura romana e porre al centro i diritti delle donne" spiega Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, che promuove l'evento con ministero della Cultura, Musei Italiani, e la presidenza della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Rievocazioni come questa "che uniscono le attività di storia e archeologia, realizzate grazie al tessuto delle associazioni diffondono la consapevolezza del nostro passato, della memoria, di radici e identità" aggiunge Russo. In questo ambito "abbiamo approvato alla Camera all'unanimità la proposta di legge quadro per tutelare e normare le rievocazioni storiche - osserva Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera e l'abbiamo agganciata al fondo per rievocazioni storiche di 5 milioni di euro, che non aveva ancora una legge di riferimento, ed è stata approvata nella stessa legge anche la delega al governo per scrivere il codice dei beni immateriali".

Nella rievocazione di Ortensia prodotta dall'Associazione IDS - Imprenditori di Sogni, sotto la regia di Yuri Napoli, con Maria Rita Leonardi (Gruppo Storico Romano) a interpretare la protagonista è l'attrice Beatrice Rincicotti. Sono già attive le prenotazioni e si potrà seguire l'evento in diretta anche su Facebook e su pagina del Parco archeologico.



