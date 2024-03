Latina, anziana 99enne muore dopo caduta in casa di riposo

Una donna di 99 anni è morta dopo essere caduta in una casa di riposo a Latina. Per questo tre operatori della struttura sono stati denunciati dai carabinieri.

Si tratta di due donne di 21 e 74 anni e un uomo di 48, tutti residenti nel capoluogo pontino.

I tre sono ritenuti responsabili a vario titolo per omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario poiché, nelle loro qualifiche di operatore e responsabili di una comunità alloggio per anziani di Latina, in assenza di linee guida e protocolli in merito, hanno omesso di contattare tempestivamente i soccorsi a seguito della caduta accidentale dell'anziana ospite della struttura. Successivamente operata presso una clinica di Latina, la 99enne è morta il 13 febbraio per emorragia celebrale.



