Controlli in case popolari a Tor Bella Monaca, nove denunciati

Controlli dei carabinieri in immobili popolari a Tor Bella Monaca. Il bilancio è di 7 denunciati per furto di utenze e due per occupazione abusiva.

I militari della stazione Tor Bella Monaca, insieme al personale di Ater e dei tecnici delle società Acea Ato2, Areti spa e Italgas, hanno svolto un servizio straordinario di controllo negli stabili di edilizia popolare a largo Ferruccio Mengaroni e via Paolo Ferdinando Quaglia.

Sono 171 gli appartamenti controllati per arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

Durante l'attività, condivisa in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Lamberto Giannini, i carabinieri hanno scoperto 7 allacci abusivi e gli occupanti degli appartamenti interessati sono stati denunciati per furto. Denunciate anche due donne sorprese ad abitare in appartamenti senza averne titolo per cui è stata avanzata richiesta di sequestro preventivo degli immobili.

Contestualmente, su delega della Procura della Repubblica di Roma, in ottemperanza a un decreto di revoca di sequestro preventivo, i carabinieri hanno sgomberato e restituito al Dipartimento delle politiche abitative del comune di Roma 4 immobili di edilizia residenziale pubblica.



