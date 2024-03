Atac lancia il biglietto contro la violenza sulle donne

Dalla prossima settimana, Roma Capitale ed Atac lanceranno l'iniziativa 'Portiamo la violenza al Capolinea' a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Lo rende noto il Campidoglio. Un biglietto speciale 'antiviolenza' sarà in vendita a partire da lunedì prossimo, in esclusiva presso la nuova biglietteria del capolinea di Termini e successivamente, a partire dal 15 marzo, su tutta la rete di vendita fino a esaurimento dei 2 milioni previsti in distribuzione.

"L'iniziativa di Atac per sensibilizzare e promuovere il numero antiviolenza e stalking - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri - è un altro tassello della fondamentale politica di prevenzione e contrasto all'odioso fenomeno della violenza fisica e psicologica sulle donne. Roma Capitale è e sarà sempre in prima linea per la lotta contro la violenza sulle donne con progetti e iniziative per garantire protezione, offrire accoglienza, creare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro e favorire l'autonomia economica delle donne vittime di violenza".

"Il biglietto Atac, acquistato e usato da milioni di persone - ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - diventa un importante veicolo per sensibilizzare cittadini, pendolari e turisti della rete di trasporto alla lotta contro la violenza sulle donne: attraverso il claim 'Portiamo la violenza al Capolinea' viene infatti promosso il numero unico 1522 da contattare se si assiste o si è vittima di violenza".

"Iniziative come questa sottolineano che la responsabilità di porre fine alla violenza è collettiva - ha detto poi l'assessora alla Sicurezza Monica Lucarelli-. Stiamo costruendo una sinergia potente e unita contro un problema che affligge la nostra società. Fare rete è cruciale per affrontare questa sfida complessa e multidimensionale".

"Con questa operazione - ha concluso il dg di Atac Alberto Zorzan - un semplice bit diventa un promemoria per sostenere e diffondere la lotta contro la violenza sulle donne".



