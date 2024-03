Stazione Termini, Polizia Locale sventa due furti in poche ore

Nell'ambito dei controlli predisposti nell'area della Stazione Termini e zone limitrofe, gli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e della Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno sventato, in poche ore, due furti, riconsegnando la refurtiva ai legittimi proprietari.

Nella tarda mattinata di ieri, una turista spagnola è stata derubata delle valigie, che aveva poggiato accanto a sé, per pochi istanti, alla fermata dell'autobus in Via Giolitti. I vigili si sono messi subito alla ricerca del responsabile e grazie al gps di un iPad, contenuto all'interno dei bagagli rubati, lo hanno rintracciato in brevissimo tempo in Piazza Vittorio. L'uomo, cittadino kosovaro di 64 anni, è stato subito fermato e le valigie restituite alla legittima proprietaria, che, sollevata, ha ringraziato gli agenti.

A distanza di poche ore, un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece bloccato, nell'immediatezza, un 30enne di nazionalità ucraina, che aveva appena sottratto nove libri da un negozio all'interno della stazione.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.



