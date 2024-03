Si finge carabiniere per truffare anziana, arrestato un 16enne

A 16 anni si è finto carabiniere per truffare un'anziana ma è stato arrestato dai veri carabinieri.

E' accaduto ieri pomeriggio a Civitavecchia. Il minorenne avrebbe contattato la donna, una 82enne del posto, fingendosi un carabiniere, comunicandole un arresto del nipote.

Poco dopo, si è presentato alla porta di casa dell'anziana chiedendo una somma di denaro per scagionare il nipote ma la 82enne non è caduta nel tranello. Notata la giovane età, gli ha prima chiesto di fornire un tesserino di riconoscimento e poi ha allertato la badante che ha contattato immediatamente il 112.

Il ragazzo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo di Civitavecchia che sono intervenuti. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale dei Minori che ha disposto per il minore l'accompagnamento nel centro di prima accoglienza di Roma.



