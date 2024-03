Rocca, se tutto va bene entro fine anno progetto nuovo Umberto I

Per il nuovo Policlinico Umberto I "se tutto va bene, considerate le condizioni attuali giuridiche e tecniche dei terreni in capo all'area del Pertini, entro fine anno avremo la progettazione per partire poi con la gara" Lo ha detto il governatore del Lazio, Francesco Rocca, intervenuto in commissione Sanità.

Sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I "sono convinto che l'area dell'ospedale Pertini, a Pietralata, possa essere la soluzione migliore, ma ancora non c'è un'area definitiva. I tecnici sono al lavoro per valutare l'idoneità di alcune zone alternative". In ogni caso "non vogliamo spostare il Pertini", ha aggiunto Rocca, e rispondendo in merito al trasferimento del Policlinico. Rocca ha così replicato al consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani, contrario alla realizzazione del nuovo ospedale nell'area predetta, ovvero quella dietro il nosocomio già esistente, per via della "vicinanza all'ospedale Pertini, a quello di Guidonia, e al futuro stadio della Roma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA