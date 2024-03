Rissa in strada a Roma con feriti, uno investito da un'auto

Violenta rissa in strada a Roma.

Quattro i feriti tra cui uno investito da uno dei partecipanti scappato a bordo di un'auto. E' accaduto intorno alle1 3 in via Tiberina, in zona Prima Porta, alla periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della compagnia Cassia in seguito alla segnalazione arrivata al Nue 112. Da chiarire i motivi della lite scoppiata tra cittadini romeni che si sono colpiti anche con mazze.

Identificate 4 persone ferite che, non in pericolo di vita, sono state trasportate in ospedale in codice rosso per dinamica.

Dopo la rissa due persone si sarebbero date alla fuga a bordo di altrettante auto una delle quali avrebbe anche investito un 63enne romeno, tra i 4 feriti soccorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA