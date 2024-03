Anziana picchiata e rapinata in casa a Fondi, un arresto

La polizia di Fondi ha arrestato un uomo di 49 anni per il reato di rapina aggravata ai danni di una signora anziana. Nella notte fra sabato e domenica l'uomo, che risiede in un'abitazione poco distante dall'appartamento della vittima, si è introdotto furtivamente nella casa della donna per derubarla: tuttavia, scoperto dall'anziana, quest'ultimo l'ha aggredita fisicamente, procurandole alcune lesioni. Il quarantanovenne ha quindi costretto la donna a farsi consegnare i soldi che aveva in casa con minacce e violenza, per poi darsi a precipitosa fuga. I poliziotti intervenuti, anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. La donna, invece, subito soccorsa dal personale medico, è stata trasportata in ospedale, dove al termine degli esami clinici a cui è stata sottoposta le sono stati riscontrati diversi traumi conseguenti all'aggressione. Terminati gli accertamenti di rito, il pm di turno ha disposto che il quarantanovenne venisse trasferito nel carcere di Latina, in attesa dell'udienza di convalida.



