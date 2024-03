A Viterbo Unitus e Sogesid uniti per la tutela dell'ambiente

Un accordo è stato sottoscritto questa mattina dall'Università della Tuscia e dalla Sogesid, società di ingegneria "in house providing" del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per attività didattica e di ricerca in campo ambientale.

A firmare, il Magnifico Rettore Stefano Ubertini e l'amministratore delegato Sogesid Errico Stravato.

L'obiettivo della collaborazione è quello di promuovere soluzioni sostenibili per l'ambiente e il benessere delle persone attraverso attività di ricerca scientifica e progetti internazionali.

Si tratta di un'intesa orientata alla creazione di sinergie tra la competenza tecnica di Sogesid nella realizzazione di progetti ambientali e l'esperienza di alto livello nella ricerca scientifica dell'Ateneo della Tuscia.

La sottoscrizione, inoltre, prevede la collaborazione, di settori chiave come la bonifica delle aree marine, la gestione delle risorse eleutiche (pesca) e delle aree costiere oltre alla pianificazione e progettazione di interventi in ambito portuale.

Oltre ai progetti di collaborazione scientifica.

Nell'accordo è prevista anche attività di supporto alla didattica come l'organizzazione di conferenze e seminari su temi legati alla gestione della risorsa idrica e alla bonifica e messa in sicurezza delle aree costiere e l'attivazione di tirocini formativi e stage riservati agli studenti dell'università, e in considerazione dell'approccio internazionale adottato dalle parti, è prevista anche la realizzazione di progetti di formazione sui temi ambientali da promuovere nei Paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di diffondere la cultura della gestione integrata ambientale nell'ambito della cooperazione internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA