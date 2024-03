Tensione al Cpr di Roma, incendiati materassi

Tensione al Cpr di Ponte Galeria a Roma. Nel pomeriggio alcuni ospiti hanno dato fuoco ai materassi mentre all'esterno c'era un presidio di solidarietà ai migranti che si trovano nella struttura.

Durante il sit-in è esplosa anche una bomba carta che ha dato fuoco alle sterpaglie in una strada limitrofa alla struttura.

Sul posto la polizia. La situazione, secondo quanto si apprende, è tornata alla normalità.

Un mese fa al Cpr di Ponte Galeria c'erano state altre proteste dopo la morte di un 22enne originario della Guinea, che si era tolto la vita. Prima di uccidersi aveva lasciato un messaggio: "riportate il mio corpo in Africa, mi manca il mio Paese, mi manca tantissimo mia madre.

Non ne posso più". Seguirono dei disordini in cui rimasero feriti dei militari e furono arrestati una decina di migranti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA